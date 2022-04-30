Москва, 30 апреля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Новую провокацию для обвинения военных России в преступлениях против мирных граждан готовят власти Украины. Об этом 30 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных сил (ВС) России», — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские силовики установили артиллерийские орудия вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области для нанесения удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному Киевом гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что ВС РФ в течение дня уничтожили 17 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.