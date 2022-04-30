Лидс, Великобритания, 30 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. 30 апреля в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» футбольный клуб «Лидс Юнайтед» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:4.

«Манчестер Сити»

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Родриго Эрнандес (13’ Филип Фоден), Ната Аке (54’ Рубен Диаш), Габриэл Жезус (78’ Филип Фоден) и Фернандиньо (90+3’). Желтые карточки получили Хуниор Фирпо, Джек Грилиш, Джесси Марш и Жоау Канселу.

Составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Робин Кох, Хуниор Фирпо (Джо Гельхардт, 62’), Робин Кох, Стюарт Даллас (Даниэль Джеймс, 45’), Паскаль Стрейк, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Рафинья, Родриго (Сэм Гринвуд, 83’).

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Эмеряк Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Натан Аке (Александр Зинченко, 60’), Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 83’), Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Филип Фоден (Бернарду Силва, 80’), Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити», одержав 26-ю победу в сезоне и набрав 83 очка, вернулся на первую позицию турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» с 34-мя очками остался на семнадцатом месте.