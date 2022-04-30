Рен, Франция, 30 апреля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, в Ренне на стадионе «Роазон Парк» футбольный клуб «Ренн» в матч 35-го тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Сент-Этьеном». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

(сс) KevFB Поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене

Стартовые составы команд:

«Ренн»: Доган Алемдар, Адриен Трюффер, Вармед Омари, Амари Траоре, Жоан Мартен, Батист Сантамария, Флавьен Тэт, Ловро Майер, мартен Терье, Бенжамен Бруиго, Гаэтан Лаборде.

«Сент-Этьен»: Поль Бернардони, Гарольд Мукуди, Микаэль Наде, Эльяким Мангаля, Лукас Гурна-Дуат, Махди Камара, Мигель Трауко, Адиль Аушиш, Иван Масон, Арно Норден, Буанга Дени.

В последний раз «Сент-Этьен» и «Ренн» играли между собой 5 декабря 2021 года в матче семнадцатого тура французской Лиги 1. Тот матч завершился крупной победой «Ренна» со счетом 5:0.