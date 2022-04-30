Специа, Италия, 30 апреля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Сегодня, 30 апреля, в Специи на стадионе «Альберто Пикко» футбольный клуб «Специя» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет римский «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Специя»: Иван Проведель, Аркадиуш Реца, Петро Христов, Кельвен Амьен-Аду, Димитрис Николау, Даниэле Верде, Эммануэль Гьяси, Якуб Кивер, Джулио Маджоре, Кевин Агудело, Рею Манай.

«Лацио»: Томас Стракоша, Патрик Габаррон, Мануэль Ладзари, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Тома Башич, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Лукой Паретто.

На данный момент «Лацио» с шестнадцатью победами и 56-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя», набрав 33 очка, располагается на шестнадцатой строчке.