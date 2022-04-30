Генуя, Италия, , 21:11 — REGNUM 30 апреля в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Сампдория» в матче 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержала минимальную победу над «Дженоа» со счетом 1:0.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Единственный гол на 25-й минуте встречи забил 25-летний арендованный из «Асколи» немецкий полузащитник Абдельхамид Сабири после передачи Томмазо Ауджелло. Желтые карточки получили Эмиль Аудеро, Антонио Кандрева, Альберт Гюдмюндссон и Алекс Феррари.

Статистика матча («Сампдория»/ «Дженоа»)

Удары 10/14

Удары в створ 2/4

Владение 49%/51%

Угловые ½

Нарушения 13/23

Составы команд:

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Колли, Бартош Берешиньский, Алекс Феррари, Мортен Торсбю, Стефано Сенси (Роналду Виера Нан, 67’), Альбин Экдаль, Франческо Капуто, Абдельхамид Сабири (Фабио Квальярелла, 87’), Антонио Кандрева (Андреа Конти, 83’).

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Маттиа Бани, Хоан Васкес (Доменико Кришито, 46’), Мортен Френдруп, Лео Эстигор, Надим Амири (Филиппо Мелегони, 56’), Калеб Экубан (Альберт Гюдмюндссон, 56’), Стефано Стураро (Маноло Портанова, 38’), Милан Бадель, Пабло Гальдамес (Келвин Йебоа, 73’), Маттиа Дестро.