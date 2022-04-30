Неаполь, Италия, 30 апреля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В первую пятерку регионов-«лидеров» по уровню безработицы в ЕС вошли четыре южноитальянских региона, передают национальные СМИ 30 апреля.

Вид на вулкан Этна. Сицилия

Согласно официальной статистике ЕС, рейтинг возглавляют Сицилия, Кампания (Неаполь), Пулья и Калабрия.

Уровень занятости граждан 15−64 лет в указанных регионах составляет от 41% до 47%, в среднем в Евросоюзе этот показатель — 68,4%.