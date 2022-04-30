Луганск, 30 апреля 2022, 21:05 — REGNUM Промышленную зону города Рубежное в Луганской Народной Республике освободили от националистов. Об этом 30 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.
«Наши силы выбили украинских националистов из промышленной зоны города Рубежное, которую они превратили в укрепрайон», — рассказали в пресс-службе милиции.
Отмечается, что наступление затрудняли подземные коммуникации между цехами, позволявшие боевикам перемещаться в полный рост. Именно эти сооружения позволили националистам оказывать сопротивление силам республики.