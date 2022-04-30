Москва, , 20:27 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации в течение дня уничтожили 17 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«Высокоточными ракетами воздушного базирования… нанесено поражение 17 военным объектам Украины», — отметил он.

Конашенков уточнил, что ВС РФ уничтожили два опорных пункта, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля Минобороны России обнародовало видеозапись боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины.