Москва, 30 апреля 2022, 20:10 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела по преступления против мирных граждан в Донбассе. Об этом сообщает 30 апреля пресс-служба СК РФ.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).
В совершении преступлений подозреваются военнослужащие второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Игорь Иванов, Дмитрий Герасименко и Виталий Сущенко.
По данным следствия, в период с 29.04.2022 по 30.04.2022 украинские военнослужащие, выполяя преступные приказы вышестоящих командиров, произвели массированный обстрел городов Донецкой Народной Республики. В результате погибли двое мирных жителей, ещё четверо получили ранения.