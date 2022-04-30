Донецк, 30 апреля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Населенные пункты Докучаевск и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:15 — н. п. Новомихайловка — н. п. Докучаевск: произведено 10 выстрелов из БМП-2; 18:30 — н. п. Новомихайловкк — н. п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что силы ДНР с начала текущих суток уничтожили более 30 украинских националистов.