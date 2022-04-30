Ростов-на-Дону, , 19:37 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 198 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 398 пациентов, переболевшие COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 апреля.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Наибольшее число новых носителей инфекции выявили в Ростове-на-Дону (48), Таганроге и Шахтах (по десять), Гукове и Волгодонске (по девять), Неклиновском районе (восемь), Батайске (семь), Новочеркасске и Аксайском районе (по шесть). Более трети заразившихся — люди старше 66 лет, 7,6% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 87-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 71 года и 93 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 372 940 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 360 535 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 876 жителей региона.