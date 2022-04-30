Валенсия, Испания, , 19:29 — REGNUM 30 апреля «Валенсия» в матче 34-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 встретится с «Леванте». Встреча пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Денис Черышев Steindy

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэль Паулиста, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Омар Альдерете, Уго Гильямон, Урош Рачич, Карлос Солер, Гонсалу Гедеш, Хуго Дуро.

«Леванте»: Дэниел Карденас, Сон, Робер, Оскар Дуарте, Рубен Везу, Хорхе Мирамон, Неманья Радоя, Пепелу, Хосе Кампанья, Хосе Луис Моралес, Дани Гомес.

В текущем сезона 31-летний российский фланговый нападающий Денис Черышев принял участие в четырнадцати турах чемпионата Испании, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Суммарно на поле Черышев провел 493 минуты.