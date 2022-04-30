Донецк, 30 апреля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 30 украинских националистов. Об этом сообщили 30 апреля в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Наши военнослужащие уничтожили 34 украинских националиста, три огневые позиции 122-мм гаубицы Д-30, один бронетранспортёр и грузовое транспортное средство, — говорится в сообщении. — Захвачена одна БМП».

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли Горловку в ДНР.