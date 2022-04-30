Мадрид, , 19:26 — REGNUM 30 апреля мадридский «Реал» в матче 34-го тура испанской Примеры 2021/22 разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0, став тем самым победителем чемпионата.

Мадридский «Реал»

Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Родриго (33’ Марсело, 43’), Марко Асенсио (55’ Эдуардо Камавинга) и Карим Бензема (81’ Винисиус Жуниор).

Составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Хесус Вальехо, Марсело, Лукас Васкес, Каземиро (Иско, 61’), Лука Модрич (Тони Кроос, 60’), Эдуардо Камавинга (Марио Гила, 75’), Марко Асенсио, Дани Себальос, Родриго (Винисиус Жуниор, 75’), Мариано Диас (Карим Бензема, 60’).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Давид Лопес, 83’), Серхи Гомес, Алейш Видаль, Серхи Дардер, Оскар Мелендо (Дидак Вила, 65’), Тонни Вилена (Мануэль Морланес, 65’), Янхель Эррера (Фран Мерида, 76’), Хави Пуадо, Рауль Де Томас (У Лэй, 65’).

«Реал», одержав 25-ю победу и набрав 81 очко, досрочно стал победителем испанской Примеры. «Эспаньол» с 39-ю очками остался на тринадцатой строчке.