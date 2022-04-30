Майнц, Германия, , 18:42 — REGNUM Футбольный клуб «Майнц-05» в матче 32-го тура чемпионата Германии смог одержать уверенную победу над мюнхенской «Баварией». Встреча, проходившая 30 апреля в Майнце на стадионе «Кофас Арена», завершилась со счетом 3:1.

ФК Бавария Мюнхен

Первый мяч на восемнадцатой минуте встречи забил Джонатан Беркардт после передачи Доминика Кора — 1:0. Через девять минут Мусса Ньякат удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 33-й минуте центрфорвард сборной Польши Роберт Левандовски сократил отставание «Баварии» в счете – 2:1. В дебюте второй половины Леандру Баррейру отметился забитым мячом – 3:1.

Составы команд:

«Майнц-05»: Робин Центнер, Штефан Белл, Мусса Ньякат, Александер Хак, Аарон Кариколь, Антон Стах (Даниэль Бросински, 89’), Леандру Баррейру (Кевин Штегер, 90’), Доминик Кор (Матондо-Мервейле Папела, 90’), Сильван Видмер, Карим Онисиво (Маркус Ингвартсен, 89’), Джонатан Беркардт (Жан-Поль Бетью, 81’).

«Бавария»: Свен Ульрайх, Бенжамен Павар, Никлас Зюле (Йосип Станишич, 79’), Люка Эрнандес (Танги Ньянзу Куасси, 67’), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Лерой Сане, 46’), Марсель Забитцер (Джамал Мусиала, 46’), Серж Гнабри, Эрик Шупо-Мотинг (Габриэл Видович, 67’), Роберт Левандовски.