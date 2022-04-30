Горловка, ДНР, 30 апреля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:24 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Александровке пять снарядов.