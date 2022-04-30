Новосибирск, , 18:03 — REGNUM В Новосибирске на улице Приморской в микрорайоне ОбьГЭС начал круглосуточную работу пункт раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в региональном Заксобрании.

Раздельный сбор мусора Patrick

«Это важное событие, — отметил депутат парламента Дмитрий Козловский. — Раздельный сбор мусора — это очень важная тема: разделяя отходы и отправляя их на вторичную переработку, мы защищаем нашу природу».

Он подчеркнул, что задача депутатского корпуса — разработать такой механизм, чтобы заинтересовать новосибирцев отправлять мусор на вторичную переработку. Для тех, кто разделяет мусор, он предложил понижать тариф на его вывоз.