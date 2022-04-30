Кальяри, Италия, , 18:02 — REGNUM 30 апреля в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» футбольный клуб «Кальяри» в матче 35-го тура регулярного сезона итальянской Серии А потерпел минимальное поражение от «Вероны» со счетом 1:2.

Первый мяч на восьмой минуте встречи забил 27-летний опорный полузащитник сборной Чехии Антонин Барак после передачи Джованни Симеоне. В конце тайма Джанлука Капрари удвоил преимущество гостей. В дебюте второй половины Жоау Педро забил «гол престижа» и установил окончательный счет — 1:2.

Желтые карточки получили Антонин Барак, Адриан Тамез, Леандро Паволетти, Мартин Онгла, Джованни Симеоне и Андреа Карбони.

Статистика матча («Кальяри»/ «Верона»)

Удары 14/12

Удары в створ 5/4

Владение 58%/42%

Угловые 2/2

Нарушения 15/17

Составы команд:

«Кальяри»: Краньо, Гольданига (Карбони, 50’), Альтаре, Ловато, Марин (Нандес, 46’), Белланова (Перейро, 75’), Дейола (Рог, 46’), Грасси, Далберт, Кейта (Паволетти, 50’), Педро.

«Верона»: Монтито, Касале, Чеккерини (Шутало, 73’), Тамез, Фараони, Барак (Лазанья, 65’), Капрари (Ретсос, 83’), Илич (Велозу, 64’), Депаоли, Онгла (Гюнтер, 65’), Симеоне.