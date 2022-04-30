Кальяри, Италия, 30 апреля 2022, 18:02 — REGNUM 30 апреля в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» футбольный клуб «Кальяри» в матче 35-го тура регулярного сезона итальянской Серии А потерпел минимальное поражение от «Вероны» со счетом 1:2.
Первый мяч на восьмой минуте встречи забил 27-летний опорный полузащитник сборной Чехии Антонин Барак после передачи Джованни Симеоне. В конце тайма Джанлука Капрари удвоил преимущество гостей. В дебюте второй половины Жоау Педро забил «гол престижа» и установил окончательный счет — 1:2.
Желтые карточки получили Антонин Барак, Адриан Тамез, Леандро Паволетти, Мартин Онгла, Джованни Симеоне и Андреа Карбони.
Статистика матча («Кальяри»/ «Верона»)
Удары 14/12
Удары в створ 5/4
Владение 58%/42%
Угловые 2/2
Нарушения 15/17
Составы команд:
«Кальяри»: Краньо, Гольданига (Карбони, 50’), Альтаре, Ловато, Марин (Нандес, 46’), Белланова (Перейро, 75’), Дейола (Рог, 46’), Грасси, Далберт, Кейта (Паволетти, 50’), Педро.
«Верона»: Монтито, Касале, Чеккерини (Шутало, 73’), Тамез, Фараони, Барак (Лазанья, 65’), Капрари (Ретсос, 83’), Илич (Велозу, 64’), Депаоли, Онгла (Гюнтер, 65’), Симеоне.