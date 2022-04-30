Курск, 30 апреля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«Опять был произведён миномётный обстрел пограничного пункта пропуска Крупец… — сказал глава региона. — Ни жертв, ни разрушений, слава богу, нет».

Старовойт добавил, что ситуацию держит на контроле.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пограничный пункт пропуска в селе Крупец был обстрелян около 08:00.