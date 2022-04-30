Москва, 30 апреля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Более 50 тысяч сотрудников Росгвардии привлекут для обеспечения безопасности в России во время майских праздников. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

«В период с 1 по 9 мая более 50 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии примут участие в обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка во время Праздника весны и труда и мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в преддверии праздников росгвардейцы проверят места массового пребывания людей на отсутствие опасных предметов. Кроме того, экипажи вневедомственной охраны будут патрулировать места проведения праздничных мероприятий.