Бирмингем, Великобритания, , 16:41 — REGNUM Сегодня, 30 апреля, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда сыграет с «Норвич Сити». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Стивен Джеррард Biser Todorov

Бригада арбитров: Джон Брукс | Адам Нунн | Уэйд Смит | Кевин Френд | Ли Мейсон.

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Люка Динь, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Калум Чермберс, Джон Макгинн, Филиппе Коутиньо, Джейкоб Рэмзи, Тим Ирогбунам, Олли Уоткинс, Леон Бэйли.

Главный тренер: Стивен Джеррард.

«Норвич Сити»: Тим Крул, Макс Эронз, Сэм Байрэм, Грант Хэнли, Брэндон Уильямс, Киран Довелл, Матиас Норманн, Милот Рашица, Пьерр Лис-Мелу, Кенни Маклин, Теэму Пукки.

Главный тренер: Дин Смит.