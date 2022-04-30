Законопроект о ленд-лизе для Украины внесли в Конгресс США ещё в январе
Вашингтон, 30 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Проект закона о ленд-лизе для Украины был внесён в Конгресс США примерно за месяц до начала спецоперации России. Об этом сообщает ruposters. ru со ссылкой на открытые данные.
Как следует из информации сайта конгресса, законопроект по программе ленд-лиза принят за месяц до начала российской спецоперации — 19 января 2022 года.
«Данный факт косвенно подтверждает тезис о заинтересованности США в активной милитаризации Украины, а кроме того — в сверхприбыли за счет возросшего количества оборонных заказов», — пишет портал.
Особенностью программы ленд-лиза является возможность поставить военную технику и оборудование быстро и в больших объёмах, при этом расплатиться получатель сможет спустя несколько лет.