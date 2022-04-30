Донецк, 30 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. За последние восемь часов 78 жителей Мариуполя эвакуировали в Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

За период с 08:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 78 человек, в том числе 11 детей. Все они доставлены в пункт помощи населению, который развёрнут силами республиканского МЧС.

В штабе уточнили, что ведомство составило списки эвакуированного населения, чтобы помочь в поиске потерявшихся родственников.