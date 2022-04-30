Берлин, , 16:00 — REGNUM Власти Германии не будут платить за российский природный газ в рублях ни сейчас, ни в будущем. Об этом 30 апреля написал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на своей странице в соцсети Twitter.

Кристиан Линднер Heinrich-Böll-Stiftung

«Мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», — указал он в своем сообщении.

Также Линднер добавил, что Берлин делает все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимым от поставок энергоносителей из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заявления некоторых стран Евросоюза об их намерении отказаться от природного газа из России в течение нескольких лет являются циничными.