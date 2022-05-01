Москва, 1 мая 2022, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 мая, вступил в силу закон о праве отцов на материнский капитал, сообщает ИА REGNUM.

Семейный капитал
Семейный капитал
Propfr.ru

Право на дополнительные меры государственной поддержки распространяется на отцов, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой Российской Федерации.

Также закон предусматривает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти отца, одного воспитывающего двух и более детей.

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Закон разрешит проблемы примерно 200 семей.

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