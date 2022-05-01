Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 мая, вступил в силу закон о праве отцов на материнский капитал, сообщает ИА REGNUM.

Семейный капитал Propfr.ru

Право на дополнительные меры государственной поддержки распространяется на отцов, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой Российской Федерации.

Также закон предусматривает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти отца, одного воспитывающего двух и более детей.

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Закон разрешит проблемы примерно 200 семей.

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