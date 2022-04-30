Краснодар, 30 апреля 2022, 13:44 — REGNUM В Краснодарском крае госпитализирован 91 пациент с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 30 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 71 попавшем в стационар пациенте.
За сутки в Краснодарском крае подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом, это на 22 случая меньше, чем накануне.
В ковид-стационарах региона на утро 30 апреля находятся 826 человек, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 32 пациента, на ЭКМО — один человек.
В целом с начала пандемии в Краснодарском крае было подтверждено 258 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 4543. Выздоровели 245 882 человека, 10 852 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.