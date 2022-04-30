Бердянск, Украина, , 13:42 — REGNUM Мэрия города Бердянска провела подготовку к переходу на выдачу пенсий и зарплат в российских рублях. Об этом 30 апреля заявил прибывшим в рамках пресс-тура российским и зарубежным журналистам исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко.

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«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем — гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись. Жизнь продолжается, так или иначе нужно работать, зарабатывать деньги, а нам — кормить и обеспечивать продуктами город. Большинство магазинов, рынков уже возобновило свою работу и даже кафе, развлекательные моменты присутствуют. Это свидетельствует о том, что город возвращается к мирной жизни и, я думаю, у нас все будет хорошо. Пенсии будем выплачивать из нашего бюджета, который мы формируем из упрощенного налогового кодекса, который мы создали. Работаем сейчас с предпринимателями, мы всем им предлагаем получить лицензию, работать, выплачивать налог в бюджет города, из которого будут выплачиваться в том числе и пенсии. То, что касается дотаций, будем обращаться к России за помощью, чтобы она помогла нам с финансированием, потому что бюджет города на данный момент все выплаты не может обеспечить», — рассказал Сауленко.

Ранее сообщалось, что в находящемся на демилитаризованных и денацифицированных в ходе специальной военной операции ВС РФ территориях Украины организованы военно-гражданские администрации, цель работы которых заключается в поддержании порядка и жизнеобеспечения этих территорий и населенных пунктов.