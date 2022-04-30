Иваново, 30 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Военнослужащий из Ивановской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«В ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга, защищая мирное население, погиб военнослужащий из Ивановской области Андрей Дорофеев. За проявленный героизм он представлен к награждению Орденом Мужества посмертно», — сообщили в пресс-службе.

Андрей Дорофеев служил командиром отделения — командиром боевой машины на территории Ивановского гарнизона.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибшего героя и распорядился оказать помощь семье.