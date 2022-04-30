Евпатория, Крым, 30 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Главой администрации Евпатории назначен Александр Лоскутов, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Евпатория

«Сегодня в Евпатории на внеочередной 50 сессии городского совета большинством голосов было утверждено решение о возложении временного исполнения полномочий главы администрации города на Александра Лоскутова», — говорится в сообщении.

Лоскутов является уроженцем Железногорска Курской области, занимал муниципальные должности, работал также в ГК «Ростех» и ГК «Росатом».

Пост главы администрации Евпатории освободился в феврале 2022 года после отставки Романа Тихончука. Обязанности исполнял Александр Рытов, однако в апреле от получил выговор от главы региона.