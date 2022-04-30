Кинешма, Ивановская область, 30 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Навигация открывается в Кинешме Ивановской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Егор Журавлёв Теплоход

Первым к причалу Кинешмы 2 мая пришвартуется двухпалубный теплоход «Александр Свешников», стоянка составит два часа. Около 100 туристов смогут осмотреть города, прогуляться по живописному Волжскому бульвару, посетить туристические объекты и музеи Кинешмы.

5 мая в Кинешме торжественно встретят четырехпалубный теплоход «Александр Радищев» компании «ВодоходЪ». Эта компания в 2018 году первой после длительного перерыва возобновила круизные стоянки в Кинешме. Стоянка составит пять часов.

Навигация завершится 13 октября рейсом четырёхпалубного теплохода-пансионата «Лунная соната» компании «Созвездие».

Всего в навигационный сезон 2022 года круизные стоянки в Кинешме подтвердили шесть судоходных компаний. Город примет 50 теплоходов и более восьми тысяч круизных туристов.