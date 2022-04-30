Москва, 30 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Из-за введенных в отношении дочерней компании «Новатэк» — Novatek Green Energy — санкций в Польше может произойти взрыв порядка 500 вагонов со сжиженным газом. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба концерна.

Board.com.ua Вагон-цистерна

«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при длительном простое вагонов на путях, повышении внешней температуры и роста из-за этого давления газа в вагонах из-за физико-химических свойств газа может произойти его выброс в атмосферу и возгорание, что станет причиной мощного и сложного для тушения пожара.

Кроме этого, отмечается, что ввиду вышеперечисленного Novatek Green Energy считает необходимым «незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 миллионов литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы».

При этом подчеркивается, что из-за введенных антироссийских санкций компания Novatek Green Energy не может ничего предпринять в этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заявления некоторых стран Евросоюза об их намерении отказаться от природного газа из России в течение нескольких лет являются циничными.