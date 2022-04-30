Москва, 30 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму певцу Филиппу Киркорову в связи с 55-летием. Телеграмма опубликована 30 апреля на сайте президента России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Филипп Киркоров на концерте в «Лужниках», приуроченному ко Дню народного единства

Путин пожелал певцу здоровья, вдохновения и покорения новых творческих высот. Он отметил, что Киркоров добился успеха не только как эстрадный артист, но и как продюсер, композитор и актёр.

«Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории», — подчеркнул президент.

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Болгарии. Он является многократным обладателем музыкальной премии «Золотой граммофон», также отмечен антипремией «Серебряная калоша». В 2008 году Киркоров удостоен звания народного артиста России.