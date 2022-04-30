Ньон, Швейцария, , 11:21 — REGNUM Статус российских футбольных клубов и сборной России по этому виду спорта, а также вопрос об их участия в соревнованиях под своей эгидой намерен рассмотреть на следующей неделе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 30 апреля сообщил источник в УЕФА, его слова приводит «Чемпионат».

Логотип УЕФА Ben Sutherland

При этом источник уточнил, что УЕФА не намерен исключать Российский футбольный союз (РФС) из своего состава и добавил, что из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА будет принято решение об отстранении российских клубов и сборной.

«На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее. Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», — пояснил он.

Отметим, 28 февраля УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских команд от международных турниров, из-за чего московский «Спартак» не сможет выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России точно пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.