Донецк, , 11:11 — REGNUM Очередной конвой с гуманитарной помощью от жителей России прибыл в Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ДНР.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

Как рассказала координатор гуманитарных проектов ДНР Татьяна Батурина, в составе конвоя в республику прибыло 22 грузовых автомобиля, которые привезли множество предметов медицинского назначения, продуктов питания, предметов личной гигиены и многое другое.

При этом отмечается, что гуманитарная помощь был собрана жителями России, как для мирных жителей ДНР, так и для ее военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 122 мм.