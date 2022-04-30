Киев, , 11:00 — REGNUM В течение минувшей ночи ВС РФ сбили два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над н.п. Горловка ДНР и Снежковка Харьковской области. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Кроме того, российскими средствами ПВО над н.п. Петманово, Горловка, Козинка, Краматорск, Червоный Оскол, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман, Перемога уничтожено 18 украинских БПЛА, в том числе 3 «Байрактар ТБ-2».

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