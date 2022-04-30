Киев, , 10:42 — REGNUM В течение минувшей ночи высокоточными ракетами воздушного базирования нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Среди них: 4 склада боеприпасов и горючего в районах н.п. Березовое, Покровское, Воздвиженка, Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Уничтожены более 120 националистов, 4 танка и 6 единиц бронетехники.