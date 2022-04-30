Москва, 30 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Заявления некоторых стран Евросоюза об их намерении отказаться от природного газа из России в течение нескольких лет являются циничными. Об этом 30 апреля заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?», — сказал он.

Также Володин предложил отказывающимся от стратегических отношений стран ЕС прожить без России хотя бы один год и назвал правильным решение об остановке поставки газа государствам, отказавшимся платить за него в рублях.

«Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран», — подчеркнул он, добавив, что об оплате российского газа в рублях с Москвой договаривается все большее количество стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолету канцера ФРГ Олафа Шольца для возвращения его в Берлин из Японии пришлось облетать территорию России через Северный полюс.