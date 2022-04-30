Берлин, 30 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Через Северный полюс пришлось облетать территорию России самолету канцера ФРГ Олафа Шольца для возвращения его в Берлин из Японии. Об этом 30 апреля сообщает издание Der Spiegel.

Дарья Антонова ИА REGNUM Airbus A-350

По информации источника, из-за закрытия для полетов воздушного пространства России самолет канцлера Германии Airbus A350 Kurt Schumacher вынужден был лететь над Аляской, Северным Ледовитым океаном, Северным полюсом и через скандинавские страны прибыл в Берлин.

При этом уточняется, что в Японии Шольц пробыл меньше — немногим более 20 часов, чем он находился в пути туда, занявший туда и обратно 25 с половиной часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 23 человека личного состава.