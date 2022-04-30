Луганск, , 10:19 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 23 человека личного состава. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 23 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли один танк, пять бронетранспортёров и семь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из сдавшихся в плен украинских военных призвал своих сослуживцев сложить оружие, а также обвинил Вашингтон в том, что это США развязали войну между братскими народами России и Украины.