Москва, , 10:13 — REGNUM Один из сдавшихся в плен украинских военных призвал своих сослуживцев сложить оружие, а также обвинил Вашингтон в том, что это США развязали войну между братскими народами России и Украины. Видеозапись его обращения 30 апреля приводит Минобороны РФ.

Голубь мира Julius C

«Хочу сказать своим бывшим сослуживцам и остальным, которых я знаю из военнослужащих Украины – остановитесь», — сказал он.

Также военный ВСУ отметил, что эту войну начали не Украина или Россия, а США.

«Американцы – кто они такие? Кто их вообще просил сюда лезть?», — указал он и добавил, что русские и украинцы — это братские славянские народы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ доставили 60 т гумпомощи в Изюм Харьковской области.