Москва, 30 апреля 2022, 10:16 — REGNUM Российский актёр Артур Смольянинов раскритиковал творчество певицы Полины Гагарины. Об этом 29 апреля сообщил портал «Культуромания».
«Мне не нравится чисто стилистически, как она поет. Я никогда не был поклонником ее таланта, если он есть», — заявил актёр. К слову, Смольянинов также негативно оценил недавнюю кавер-версию песни «Кукушка» группы «Кино» в исполнении Гагариной.
Ранее Полина Гагарина сообщила о новом романе. По словам артистки, впервые после развода её «сердце занято».
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