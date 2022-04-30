Прага, 30 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула потребовал повысить минимальную зарплату в Чехии на 2 тыс. крон, передает телеканал Česká televize.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Необходимо видеть, насколько высока инфляция», — отметил он.

Ранее профсоюзы уже требовали повышения минимальной зарплаты до 18 тыс. крон в 2022 году. Во время встречи он пригрозил возможными акциями протеста.

«Мы готовы, есть инструменты», — заявил глава ČMKOS, но, по его словам, профсоюзы предпочитают переговоры.

Стршедула напомнил, что минимальная зарплата в Чехии ниже, чем в Польше или Словакии.

При этом правительство считает, что повышение зарплаты приведет лишь к раскручиванию инфляции.