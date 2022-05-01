Изюм, , 02:40 — REGNUM Ещё один, уже десятый по счёту грузинский наёмник был убит на территории Украины, сообщает 30 апреля грузинский телеканал «Формула».

Могила Eli Duke

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Виталий Орбеладзе, имевший позывной «Грузин», воевал в составе националистического подразделения «Карпатская сечь». 23 апреля во время боя вблизи города Изюм Харьковской области Орбеладзе был убит.

Боевик жил в Киеве, имел четверых детей и шестерых внуков.

Напомним, что на территории Украины, ДНР и ЛНР воюет несколько отрядов грузинских наёмников. 10 человек было убито в боях. Восьмерых из них торжественно похоронили в Тбилиси. А всего с 2014 года на Украине было убито 16 боевиков из Грузии.