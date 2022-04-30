Париж, , 08:56 — REGNUM О своём изнурении и разочаровании всё чаще заявляют многие жители Франции, которые приняли у себя украинских беженцев, через два месяца после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 30 апреля сообщает газета Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным французского Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. беженцев с Украины получают ежемесячное пособие в размере €426 и этих денег чаще всего не хватает для того, чтобы они могли себя обеспечить.

При этом уточняется, что на оформление выплаты требуется несколько недель и жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, не получают за это никаких выплат.

Кроме того, в статье приводится несколько историй французских семей, рассказавших об ухудшении своей жизни после принятия беженцев с Украины.

Так, один из французов рассказал, что из-за этого он был вынужден отказаться от «какой-либо общественной и семейной жизни» и добавил, что перегружен и очень мало спит. Другая жительница Франции, которая приняла жительницу Украины с тремя детьми, пояснила, что рассчитывала на то, что ей либо помогут власти, либо это кризис разрешится и отметила, что у ней дома «больше нет интимной обстановки, семейной жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Европейская комиссия (ЕК) предоставила Румынии €450 млн, которые Бухарест должен использовать для поддержки прибывших на румынскую территорию беженцев с Украины.