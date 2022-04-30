Париж, 30 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. О своём изнурении и разочаровании всё чаще заявляют многие жители Франции, которые приняли у себя украинских беженцев, через два месяца после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 30 апреля сообщает газета Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Отмечается, что, по данным французского Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. беженцев с Украины получают ежемесячное пособие в размере €426 и этих денег чаще всего не хватает для того, чтобы они могли себя обеспечить.

При этом уточняется, что на оформление выплаты требуется несколько недель и жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, не получают за это время никаких выплат.

Кроме того, в статье приводится несколько историй французских семей, рассказавших об ухудшении своей жизни после принятия беженцев с Украины.

Так, один из французов рассказал, что из-за этого он был вынужден отказаться от «какой-либо общественной и семейной жизни» и добавил, что перегружен и очень мало спит. Другая жительница Франции, которая приняла жительницу Украины с тремя детьми, пояснила, что рассчитывала на то, что ей либо помогут власти, либо это кризис разрешится, и отметила, что у нее дома «больше нет интимной обстановки, семейной жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Европейская комиссия (ЕК) предоставила Румынии €450 млн, которые Бухарест должен использовать для поддержки прибывших на румынскую территорию беженцев с Украины.