Вашингтон, 30 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Американские власти изучают возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных специалистов из России для упрощения их переезда в США и ослабления этим высокотехнологичного российского потенциала. Об этом 30 апреля сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Цитата из х/ф «Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976. СССР Предатель

По информации последних, администрация президента США Джо Байдена обратилась к американскому Конгрессу с просьбой отменить требование о подтверждении трудоустройства для высокообразованных граждан РФ, желающих получить рабочие американские визы.

При этом источники рассказали, что этим решением Вашингтон надеется лишить российское руководство «специалистов в области науки, инженерии и математики».

Также отмечается, что отмена ряда визовых требований должна коснуться магистров и обладателей докторской степени, которые имеют опыт работы в сфере полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективного производства, ядерных технологий, разработки искусственного интеллекта, ракетных технологий и ряда других областей.

Кроме того, указывается, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил агентству, что такое решение необходимо для того, чтобы «ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе и подорвать ее инвестиционную базу в долгосрочной, а также принести пользу экономике и укрепить национальную безопасность США».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне правительство РФ разрешило зачислять пенсии гражданам России, живущим за границей, на рублёвые счета в российских банках в случае, если перевод выплат невозможен из-за санкций.