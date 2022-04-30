Москва, , 08:38 — REGNUM Идею волонтёров-медиков снять сериал об их работе поддержал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Такое заявление глава российского Минздрава сделал 30 апреля в ходе рабочей поездки в Якутск.

Михаил Мурашко Roszdravnadzor.ru

Мурашко во время своей рабочей поездки в Якутск провёл встречу с волонтёрами-медиками и откликнулся на их предложение рассмотреть возможность ведомству выступить с инициативой создания сериала, повествующего о работе волонтёров-медиков.

Глава Минздрава РФ поддержал идею волонтёров-медиков и предложил им подготовить обращение к министру культуры России Ольге Любимовой, которое Мурашко обязался передать лично.

Кроме того, глава Минздрава России выразил благодарность волонтёрам-медикам, отметив их вклад в борьбу с COVID-19, а также работу по популяризации здорового образа жизни.

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