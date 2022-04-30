Пекин, 30 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию из-за отказа последних оплачивать их в рублях является «самым жестким» ответом России на санкции стран Запада. Такое мнение высказал 30 апреля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в своей статье для газеты «Хуаньцю шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

В своем материале эксперт напомнил, что с 27 апреля Россия прекратила поставки природного газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить за него в рублях. Также Линь Боцян отметил, что такие действия Москвы означают, что требование российской стороны об оплате энергоносителей в рублях «начало действовать и на сегодняшний день считается ее «самым жестким ответом» на западные санкции».

Кроме того, он указал, что ситуация на Украине способствовала еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, который ранее пострадал от пандемии коронавируса и добавил, что из-за него меняется структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа, так как Европа пытается избавиться от нефтегазовой зависимости от РФ, а Москва ищет новые рынки сбыта энергоносителей.

При этом эксперт уточнил, что для замещения российских нефти и газа Европе нужно увеличить дополнительный импорт из Катара и США, однако у последних нет масштабной и стабильной нефтегазотранспортной инфраструктуры с ЕС и они не смогут в краткосрочной перспективе решить европейскую проблему нехватки энергоносителей.

«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», — заключил Линь Боцян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания National Oilwell Varco (NOV), которая занимается производством оборудования и компонентов для бурения и добычи нефти и газа, объявила о прекращении инвестиций и об ограничении своей отдельности в России.