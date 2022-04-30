Таганрог, Ростовская область, , 08:24 — REGNUM В Ростовской области сегодня, 30 апреля, стартуют всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние паруса Таганрога». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Таганрогский залив, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

В течение нескольких дней парусная регата объединит спортсменов в возрасте до 19 лет. Ростовскую область представят 40 спортсменов. Соревнования состоялся в Таганроге на базе областной спортивной школы олимпийского резерва №3.

«В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 13 регионов России. Регата станет отбором в молодежную сборную России по парусному спорту», — уточнил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

В акваторию Таганрогского залива выйдут яхты классов «29-й», «420», «Накра 15-смешанный», «Лазер-радиал», «Лазер 4.7».