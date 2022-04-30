Ростов-на-Дону, , 08:18 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё более 15 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 30 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля действует режим ЧС. В приграничных районах усилены меры безопасности. Прибывающих в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, беженцев обследуют на холеру при наличии симптомов кишечной инфекции.

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